警員黃朝鍾及值班副所長李昆良駕駛巡邏車以接駁方式將男童護送到觸口派出所前，再由救護車接至聖馬爾定醫院治療。（張亦惠翻攝）

中埔分局公田派出所8日下午5點多時，突然有10餘名印度籍遊客，因同行幼童頭部受傷流血，衝入派出所內尋求援助，警員黃朝鍾及值班副所長李昆良駕駛巡邏車以接駁方式將男童護送到觸口派出所前，再由救護車接至聖馬爾定醫院治療。

據該團導遊表示他們10餘名印度籍遊客來台旅遊，昨日到阿里山森林遊憩，返程時聽聞二延平山近日出大景，故停車欲前往觀賞落日夕陽及雲海美景，孰料同行8歲男童，在台18線52.8公里二延平步道口時，不慎跌到撞擊頭部受傷，後腦部血流如注，因地處偏遠山區交通不便，同行親人心急如焚，就近至派出所求援。

男童父親透過導遊翻譯請求警方協助，副所長李昆良見狀立即通知119派遣救護車，於台18線觸口派出所前等候，黃員以警用巡邏車先護送急需救護之印度籍8歲男童父子2人下山，至觸口派出所時再交由救護車，護送至嘉義市聖馬爾定醫院治療，

幸男童經醫療後已無大礙，一行人繼續在台旅遊行程，男童父親透過導遊，再三感謝台灣警方熱心協助。

(中時 )