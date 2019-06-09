交通部長林佳龍在臉書發文強調，交通部會共同投入石虎保育，也呼籲國人加入力挺保護石虎的連署行列。（圖／翻攝林佳龍臉書）

《苗栗縣石虎保育自治條例草案》在縣議會闖關受挫，交通部長林佳龍在臉書發文指出，交通部會共同投入石虎保育，過去擔任台中市長時，為要保護石虎棲息地，將花博展區一分為三，獲國際肯定，但《台中市石虎保育自治條例草案》議會也未通過，籲國人加入連署行列。對此，市府農業局表示，正檢討修正《石虎保育自治條例草案》內容，評估提送市議會，盼法制化石虎保育工作，達成保育目標。

動保與開發議題引發關注！林佳龍在臉書貼文為石虎發聲，人類與動物共好應該是必要作為，過去在台中花博選址時，因為在原定的后里展區發現石虎，為了保護石虎棲息地，做出將展區一分為三的決定，這也是台中花博凸顯人與生態連結共好的主軸。

保育行動獲得國際園藝生產者協會（AIPH）認同，林佳龍表示，「將花博升級為世界花博，讓世界看見台灣價值」，他擔任台中市長時推動《台中市石虎保育自治條例草案》，雖然市議會尚未通過，但他致力促成中彰投苗4縣市與中興大學簽訂「石虎保育策略聯盟合作備忘錄」，還與苗栗縣府簽訂「保育石虎合作意向書」，目標就是要串聯石虎生態廊道，守護石虎棲地。

林佳龍說，交通部推出的「石虎路殺預警系統」示範道路，降低石虎在道路上被輾斃的悲劇，他發起光合基金會更全心全力投入資助「台灣石虎保育協會」，從調查、保育到宣傳，為台灣珍貴的石虎保育盡心力。

「環境和生活是我們選擇的，想想我們可以為這片土地和生態再做些什麼事！」「開發發大財、石虎沒未來」，網友紛在林佳龍臉書留言，希望大家一起來為石虎發聲。

台中市府表示，過去擬定《台中市石虎保育自治條例草案》，經送市議會審查，雖未通過，但已按議員建議，繼續辦理石虎族群與棲地調查工作，屆時完成調查工作後，將依據台中市全區完整石虎棲地調查報告與結論，檢討修正《石虎保育自治條例草案》內容，屆時會評估提送市議會，盼法制化石虎保育工作，達成保育目標。

農業局強調，台中市為石虎族群分布區域，包括苗栗、台中、南投及彰化等地的中心，雖然在數量上並非最多，但確是石虎棲地範圍中，可能遷移及交流的重要通道。

農業局對於石虎族群與棲地調查工作，已完成區域調查，包括后里區、新社區、東勢區、和平區、太平區及霧峰區等區都屬於石虎的活動棲地，今年度正在進行大肚山區域石虎族群與棲地調查工作，預定年底完成。

台中保護石虎，將石虎作為台中花博的吉祥物，花博落幕後，石虎家族沒有失業，台中市長盧秀燕聘任石虎家族為永遠的「城市吉祥物」，強化城市行銷，也身負推動友善動保城市的最佳代言。

(中時 )