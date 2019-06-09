一名23歲的軟體工程師，從小就是飯桶，一餐要吃到2~3碗白飯，且工作後天天吃炸雞腿、炸排骨便當加飯，再配手搖飲料，又懶得運動，晚餐又吃炒飯、燴飯等外食。讓他在工作一年後，體重暴肥10公斤，被醫師診斷有糖尿病前期，已是準糖尿病患。對此，營養科專家趙函穎表示，可以用白花椰菜飯，取代白米飯，不僅膳食纖維多、含醣量低、有飽足感，能解決排便不順。讓他在3個月內瘦下6公斤，血糖恢復正常值。

早安健康報導，晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎指出，「花椰菜飯」就是把白花椰菜切碎當成飯吃，口感與白飯很像，卻比白飯多2倍的膳食纖維、含醣量只有白飯的6％。

趙函穎說，有糖尿病前期的工程師連續吃了1個月後，加上戒飲料、每天3蔬果、不吃炸得，1個月後體重減輕近3公斤，脫離白飯，變得很想吃蔬菜。又過了2個月他回醫院複診，血糖跟糖化血色素的數值竟恢復標準，體重更少了3公斤。讓他很高興不用走上跟爺爺、伯父一樣，每天打胰島素、定期洗腎的糖尿病路！

●花椰菜飯

材料：白花椰菜 1顆

分量：一人一餐100g。(一顆600g的花椰菜，約可做400g花椰菜米，可一次做好大量常備。)

作法：

白花椰菜切成一朵朵，梗也切小塊。用果汁機攪碎成米粒狀。但別打過頭。

打好的花椰菜米用廚房紙巾吸水，分裝成100g小袋，冷凍備用。

可加紅蘿蔔丁、青豆、雞肉塊等拌炒，再加入花椰菜米翻炒至熟透。也可以加蛋變蛋炒飯。

(中時電子報)