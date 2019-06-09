前行政院長賴清德參選總統，昨日與蔡英文總統政見會後，9日從屏東出發「壯大台灣車隊遊行」，預計下午4點至嘉義市、5點至奉天宮參拜。前縣長張花冠在中午發聲明表示，雖與賴清德情同姐弟，但面對攸關台灣未來命運的總統大選，仍舊選擇支持蔡英文。

張花冠認為，只有蔡英文才能在凶險的國際權力競奪局勢下，帶領台灣佔據最好的位置，保護台灣的利益，雖然在許多議題上，未能認同DPP（民進黨）的政策，如一例一休、同婚與能源政策等。

張花冠說，中美貿易戰開打，夾在兩大強權中的台灣，處境越來越險惡，面對強權相爭，台灣需要的領導人不僅僅是能做出決策的人，更重要的是，要能熟悉國際政經結構變化、瞭解國際規則的人，而蔡英文總統年輕時即獲李登輝總統提拔，參與WTO談判。之後又曾擔任過陸委會主委，無論是國際會談或兩岸交鋒，都要豐富的經驗。

張花冠也批，面對選舉，很多人把自己個人的情感加入去做選擇，此種做法，或許圓滿了自己的人情，卻對不住台灣的義理。

張花冠最後強調，期盼連任後的小英，應重整團隊，增加具有世界格局的財經人才，更應推翻過去將農業視為包袱，選舉時才撒錢的觀念，同時要努力跟上全新的數位時代，讓子孫未來有方向。

(中時 )