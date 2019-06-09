高雄市長韓國瑜昨挺進後山花蓮造勢，並提出宜花東3項交通建設。對此，總統蔡英文表示，韓國瑜所提的政見與高雄市民感受落差很大，如今還到別地方喊口號、開支票，相信全台灣的人都會按照狀況判斷。然而，這番話網友不買單，狂噓蔡英文。

韓國瑜昨表示，花東地區長期被忽略，台灣不該再有城鄉差距，所以這次堅持到花蓮，就是展現對花東的重視。他也端出政策牛肉3箭指出，花蓮好比擁有高深內功的武功高手，卻因交通受阻侷限能力，未來若有機會領導中華民國，將配合花蓮縣長徐榛蔚與宜蘭、台東等縣政治領袖，一、加快蘇花改二期工程。二、建設國道6號打造花蓮、台中一日生活圈。三、環島高速公路花蓮與台東段也要加速興建。

對於韓國瑜到花蓮造勢，並提到國道6號南投通到花蓮等議題，蔡英文表示，高雄市民對韓有很多期待，也希望專心在高雄市政上。她認為高雄現在碰到一些問題，高雄市民普遍感受到換了市長後，在期待上有一些落差，希望韓別辜負投票給他的人。

據中央社報導，蔡說對於韓國瑜所提出來的政見或是口號，和現在看到的高雄市情況，確實落差很大。這種情況下，韓國瑜還要到其他地方繼續喊口號、開支票，「相信全台灣的人都會用高雄發生的情況，來判斷他現在所講的每一句話」。

對此，網友紛紛諷刺表示「你有臉講別人」、「民進黨只會嘴炮打高空，不會治國」、「要不是政府長期重北輕南，高雄會這樣？難道過去16年高雄都是因為自己不爭氣、蠢嗎？真的無法忍」、「最會喊口號的就是妳」、「民進黨自己20年搞成什麼樣」。

(中時電子報)