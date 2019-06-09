《新聞深喉嚨》精彩片段 韓國瑜有別於菁英政治 謝龍介：我們要選庶民總統

高雄市長韓國瑜花蓮造勢，來自各方的攤販齊聚花蓮重現「國瑜夜市」。國民黨總統初選參選人郭台銘8日問「一條香腸從高雄運到花蓮，有無考量運輸成本?」遭批不懂庶民經濟。台南市議員謝龍介昨在《新聞深喉嚨》上說，看到西瓜他眼淚就流了，台下這些凡夫卒子、挑擔賣菜的，求的不是大富大貴，而是三餐粗飽，讓後代子孫能順利長大。

昨日超過10萬韓粉湧入花蓮參加韓國瑜造勢活動，「國瑜夜市」攤販多達150攤。但國民黨總統初選參選人郭台銘8日問「一條香腸從高雄運到花蓮，有無考量運輸成本?」他認為應該要用當地素材，做當地經濟才對。

《新聞深喉嚨》主持人王又正昨日在台上放了一顆大西瓜，他說日前《大政治大爆卦》訪問了一個賣西瓜的爸爸，他從很遠的地方載西瓜來賣，50塊吃到飽，他的小朋友就睡在旁邊，一車西瓜可以賺幾千塊，差不多就是一家人一周的生活費。王又正問:「過這種生活很卑微嗎?」

台南市議員謝龍介說，「看到西瓜，我眼淚就流了」，台下這些赤腳羅漢、凡夫走卒、挑擔賣菜的，我們不是求大富大貴，是求三餐粗飽，求後代子孫能順利長大。

謝龍介說，不要小看一個西瓜、一條香腸。從高雄運過來油錢可能要1500以上，但一次載4000條香腸來，運輸成本就降低了。而且這個香腸「是用愛心灌的」，為了來到花蓮的各路英雄好漢。

謝龍介笑說「這樣有感動嗎?」不是一條香腸要賣你10元而且，他已經昇華了。如果要計較大富大貴，一條高雄香腸來到花蓮，要多賣兩塊，他問台下群眾「有漲價嗎?」大家說「沒有」。

謝龍介說，你跟我都一樣，所以會有同理心，「同心才能走同路」。基層生活的人是什麼心情?這二十年來選舉，從1999年來到現在，候選人都透過公關公司包裝出來讓你們看，大家都在選菁英。菁英治理台灣二十年，「菁英」變「菁暗 ，回想幾十年前台灣錢淹腳目，現在呢?現在沒錢了。

他說，所以你要了解，我們不是要再選菁英，是要選「庶民總統」。全台灣各地來花蓮，就是台南最遠 ，大家要想，為什麼這麼多人從天南地北的地方，不分男女老幼遠道而來挺身而出?都是為了下一代，都是為了中華民國。

謝龍介表示，現在最怕是走到一半被你們拋棄。韓粉大聲說「不會」，謝龍介再跟大家說，不能讓韓國瑜孤單，要和他作伴。

(中時電子報)