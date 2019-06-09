沙烏地阿拉伯一名剛滿18歲的青少年穆塔加（Murtaja Qureiris）最近面臨死刑命運，原因竟是為了10歲時參加的一場和平示威活動，沙國官方認為少年煽動叛亂言論，計畫執行死刑後將他的屍體釘在高柱上示眾，或是分屍。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，穆塔加10歲時參加的那場示威遊行其實是一場和平抗議活動，當時的畫面顯示，穆塔加加入其他30名少年的行列，邊騎著腳踏車邊拿擴音器喊著「人民要人權」，這年正好是阿拉伯之春在中東各國綻放的一年。
3年後，穆塔加在和家人開車前往鄰國巴林邊境上突然被邊界警察攔了下來，13歲少年自此入獄，成為沙烏地阿拉伯最年輕的政治犯。
穆塔加身上背負多項指控，除了腳踏車遊行，還包括陪同他的哥哥阿里（Ali Qureris）參與抗議行動，朝警局丟汽油彈，檢方指控穆塔加是激進恐怖組織成員、在示威抗議中進行暴力行為，穆塔加則否認這些罪行，稱檢方脅迫、折磨他招供，並且從他的自白書中斷章取義。
報導指出，儘管少年背負的各項指控中沒有一項真正導致他人喪命，他還是在18歲前夕收到了檢察官求處死刑的建議，同時因為他「散播、煽動叛亂言論」，「應受到最嚴厲制裁」，沙國政府計畫在穆塔加伏法後，將他的屍首高掛竿子上示眾，或是分屍處理。
如果穆塔加最終真被判處死刑並行刑，他將成為沙國今年來至少第4位伏法時尚未年滿18歲的未成年，據人權觀察（Human Rights Watch）表示，沙國幼童一旦年滿12歲就必須擔負刑事責任。
此外，沙烏地阿拉伯當局經常將百姓和平示威抗議描繪成血腥暴力事件，民眾多會戴上面罩參與抗議以免被認出，報導指出，穆塔加及其父親阿布杜拉（Abdullah Qureiris）可能因為未戴面具而被當局鎖定，他的父親也在去年遭到政府逮捕，而他的哥哥阿里多年前已在一場抗議行動中喪命。
畫面顯示穆塔加在集會遊行中拉掉了面罩，並對著鏡頭露出純真笑容，卻沒想到多年後卻要面臨死刑命運。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。