沙烏地阿拉伯一名剛滿18歲的青少年穆塔加（Murtaja Qureiris）最近面臨死刑命運，原因竟是為了10歲時參加的一場和平示威活動，沙國官方認為少年煽動叛亂言論，計畫執行死刑後將他的屍體釘在高柱上示眾，或是分屍。

沙烏地阿拉伯1名18歲少年因10歲時參加的一場和平集會遊行遭到當局逮捕，當局更陸續指控少年參與示威暴力行動、是極端份子成員，最近沙國法院判處少年死刑。畫面為歐洲沙烏地人權組織製作聲援少年的影片。

Exclusive: When Murtaja Qureiris was 10, he led protests demanding rights for Saudi Arabia’s Shia minority. Now, at the age of 18, he faces the death penalty. https://t.co/9Bn1FAW5o1 pic.twitter.com/TMvF7WkGwq — CNN International (@cnni) 2019年6月7日

美國有線電視新聞網（CNN）報導，穆塔加10歲時參加的那場示威遊行其實是一場和平抗議活動，當時的畫面顯示，穆塔加加入其他30名少年的行列，邊騎著腳踏車邊拿擴音器喊著「人民要人權」，這年正好是阿拉伯之春在中東各國綻放的一年。

EXCLUSIVE: Saudi teen, Murtaja Qureiris, was arrested at 13 for protest-related offenses. Including walking at his brother's funeral. Today he faces the death penalty. by myself, @muhammadakd @mark_oliver_ Byron Manley and @ghazibalkiz https://t.co/p1Sh6UtYDB pic.twitter.com/RJmxzcTINH — Tamara Qiblawi (@tamaraqiblawi) 2019年6月7日

3年後，穆塔加在和家人開車前往鄰國巴林邊境上突然被邊界警察攔了下來，13歲少年自此入獄，成為沙烏地阿拉伯最年輕的政治犯。

穆塔加身上背負多項指控，除了腳踏車遊行，還包括陪同他的哥哥阿里（Ali Qureris）參與抗議行動，朝警局丟汽油彈，檢方指控穆塔加是激進恐怖組織成員、在示威抗議中進行暴力行為，穆塔加則否認這些罪行，稱檢方脅迫、折磨他招供，並且從他的自白書中斷章取義。

報導指出，儘管少年背負的各項指控中沒有一項真正導致他人喪命，他還是在18歲前夕收到了檢察官求處死刑的建議，同時因為他「散播、煽動叛亂言論」，「應受到最嚴厲制裁」，沙國政府計畫在穆塔加伏法後，將他的屍首高掛竿子上示眾，或是分屍處理。

如果穆塔加最終真被判處死刑並行刑，他將成為沙國今年來至少第4位伏法時尚未年滿18歲的未成年，據人權觀察（Human Rights Watch）表示，沙國幼童一旦年滿12歲就必須擔負刑事責任。

此外，沙烏地阿拉伯當局經常將百姓和平示威抗議描繪成血腥暴力事件，民眾多會戴上面罩參與抗議以免被認出，報導指出，穆塔加及其父親阿布杜拉（Abdullah Qureiris）可能因為未戴面具而被當局鎖定，他的父親也在去年遭到政府逮捕，而他的哥哥阿里多年前已在一場抗議行動中喪命。

畫面顯示穆塔加在集會遊行中拉掉了面罩，並對著鏡頭露出純真笑容，卻沒想到多年後卻要面臨死刑命運。

Another young Saudi protester faces execution When Murtaja Qureiris was 10, he led protests demanding rights for Saudi Arabia's Shia minority. Now, at the age of 18, he faces the death penalty. https://t.co/njQEbQcLGk #Video #USRC pic.twitter.com/pyXq1zDpXP — U.S. Reality Check🗽 (@USRealityCheck) 2019年6月7日

(中時電子報)