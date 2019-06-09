水手隊先發左投菊池雄星9日遭到天使痛打，慘遭學弟大谷翔平修理，3打數被敲兩安，包括1發陽春炮。大谷單場3安猛打賞，還跟自家拉史泰拉(Tommy La Stella)、卓奧特(Mike Trout)演出難得的3連轟！這場對決頗受日本國內矚目，大谷表示感覺特別不同。總計菊池3.1局被打7分吞敗，天使12-3大獲全勝。

4局下，天使拉史泰拉抓住第一球就轟到中外野牆外，卓奧特也是只多等了一球就補上第2發陽春炮，此時菊池已經眼冒金星，投手丘會議之後輪到大谷打擊。結果大谷居然又是第一球就全力出棒，Shotime！本季第6轟出爐。天使連續3發陽春炮，而且此時無人出局。

碰上很會選球的普侯斯(Albert Pujols)，菊池拚到兩好三壞仍然保送，他可能暈頭轉向了，愈來愈投不出好球，保送兩人之後終於被換下。菊池近況很糟，連吞3場敗投，連續3場投不滿4局，並且連續兩場被打6分以上，自責分率勉強守在4.99。

(中時電子報)