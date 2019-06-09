「長腿女神」隋棠與老公Tony結婚至今3年多，婚後進度飛快，添了2子一女，而5口之家沒難倒隋棠，她照顧家庭之外，還創立了個人服裝品牌，但兩方面都兼顧得當，讓粉絲相當欽佩，讚她是完美的現代女性無誤，而隋棠即使再忙，也沒忽略粉絲，經常在社群網站跟粉絲分享生活點滴，也分享孩子們的成長，最近天氣炎熱，隋棠預計帶孩子們去玩水，行前曝光了萌娃的泳裝照，其中，2歲Lucy的身材讓網友都驚呆了！

在隋棠替兒子創立的IG帳號上頭，更新了一張Max跟Lucy的新照，原來因為天氣漸漸變熱，隋棠打算趁好天氣，帶兩個大一點的孩子去戲水，行前開心給兩萌娃換上全套泳裝，沒想到「有一種哀傷是，泳衣都穿好了，但救生員下班了」。

只見照片中Max穿著花花泳褲，上面套了件草綠色短袖T恤，身旁妹妹Lucy則穿著橘紅色連身泳裝，雖小肚腩符合小朋友體型，但底下那雙腿可讓眾人看傻眼，兩歲的Lucy竟有雙又細又長的鉛筆腿，很難想像這竟是2歲小孩的腿部線條，讓粉絲驚嘆她根本是名模媽隋棠的翻版，大讚Lucy有乃母之風。

(中時電子報)