海軍醜聞連環爆！繼鳳陽艦長疑酒後撿屍女下屬後，最強軍艦紀德艦也傳變成「海上摩鐵」，男女士官兵在艦上大做愛做的事，且兩人的「激戰片」還外流。海軍艦隊指揮部今（9日）證實此事，並表示嫌疑士官兵因違反「性別分際」及「國軍軍風紀維護實施規定」，分別予以撤職及兩大過懲處並汰除，另檢討單位幹部疏失責任。

海軍近期醜聞連環爆，5月初一艘成功級飛彈巡防艦艦長爆出在外養小三，涉及營外不當男女關係遭拔官；5月底再爆出於漢光演習前夕，鳳陽艦長疑酒後性侵女下屬的離譜事件，一個月內2名重要飛彈巡防艦上校艦長遭拔除，元氣大傷。

不料，如今連現役軍艦中戰力最強的紀德艦也爆發性醜聞，媒體報導，有男女士官兵在艦上發生親密關係，且還拍下影片外流。

海軍艦隊指揮部表示，網傳某軍艦疑似男女營內不雅影片，單位於掌握訊息後即展開行政調查，並依調查結果召開人評會；嫌疑士官兵因違反「性別分際」及「國軍軍風紀維護實施規定」，分別予以撤職及兩大過懲處並汰除，另檢討單位幹部疏失責任。

海軍艦隊指揮部強調，本部貫徹司令部「清流」政策，秉持「毋枉毋縱」原則，凡肇生重大違法犯紀案件經查屬實者，一律嚴懲不貸、檢討汰除，一併追究失職幹部，以維軍紀。本部將引以為例，持續落實軍法紀教育，加強內部管理，杜絕類案肇生。

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(中時電子報)