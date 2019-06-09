高雄市長韓國瑜挺進東台灣，跟著韓流走的「國瑜夜市」也大發利市，業者補貨補到手軟，再現「香腸瀑布」盛況，不過鴻海董事長郭台銘質疑把高雄香腸運到花蓮，沒有考慮運輸概念，應該用當地素材，創造當地經濟才對。

對此，台北市長柯文哲今受訪表示，殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做，反正貨有人買就好。

(中時 )