郭疑香腸運花蓮沒考慮成本 柯：賠錢生意沒人做 14:312019/06/09 中時 吳堂靖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲（中）。（資料照,許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜挺進東台灣，跟著韓流走的「國瑜夜市」也大發利市，業者補貨補到手軟，再現「香腸瀑布」盛況，不過鴻海董事長郭台銘質疑把高雄香腸運到花蓮，沒有考慮運輸概念，應該用當地素材，創造當地經濟才對。 對此，台北市長柯文哲今受訪表示，殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做，反正貨有人買就好。 (中時 ) #郭台銘 #高雄 #花蓮 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 看郭董上政論節目 前主播諷「天生霸氣」：好像已是總統了 16:222019/06/05 政治 前永齡發言人 酸郭霸道 公務員保證屁滾尿流 04:102019/06/06 政治要聞 柯文哲撩正妹當副市長 高嘉瑜嬌嗔喊... 19:362019/06/06 政治 新聞透視》藍版民進黨！為了選總統 郭台銘亂貼紅標籤 04:102019/06/07 政治要聞 林志玲閃婚 郭台銘：我很驚嚇、非常祝福她 12:372019/06/07 政治 王金平不參與藍初選 柯P：慶幸自己不是國民黨 19:062019/06/07 政治 快評》2020柯P選票組成比率 還會綠多於藍嗎？ 19:422019/06/07 政治 柯兩岸論述 需更明確表態 04:092019/06/08 話題觀察 鄭麗文洩趙先生在幫郭競選 01:402019/06/08 政治要聞 從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 12:522019/06/08 財經 政治熱門新聞 看完韓國瑜花蓮造勢 他對韓粉驚吐二字 - 政治 國瑜夜市攤販被酸 謝龍介想流淚 - 政治 賴清德初選若僅贏蔡英文1％ 阿扁預測結局 - 政治 為何韓國瑜能一再創奇蹟？他分析曝主因 - 政治 搭火車到花蓮挺韓 高雄人一語讓網友好感動！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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