「決戰2020－贏回台灣」挺韓大會昨日在花蓮舉行，全台各地韓粉集結挺韓，展現庶民力量，現場湧入15萬人，大家齊聚揮舞國旗，創下花蓮史上最大選舉造勢場合紀錄！韓國瑜下午上台後，也正式宣布已登記國民黨總統初，並批評民進黨的執政不力，使得大多數基層民眾過得很苦，他也拋政策牛肉3箭，承諾未來若能領導中華民國，讓全民過上好生活。

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(中時電子報)