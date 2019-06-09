《大政治大爆卦─無色覺醒》繞半個台灣前進花蓮！15萬韓家軍撼動後山 14:212019/06/09 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「決戰2020－贏回台灣」挺韓大會昨日在花蓮舉行，全台各地韓粉集結挺韓，展現庶民力量，現場湧入15萬人，大家齊聚揮舞國旗，創下花蓮史上最大選舉造勢場合紀錄！韓國瑜下午上台後，也正式宣布已登記國民黨總統初，並批評民進黨的執政不力，使得大多數基層民眾過得很苦，他也拋政策牛肉3箭，承諾未來若能領導中華民國，讓全民過上好生活。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #花蓮 #未來 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞運奪雙金 花蓮成龍舟迷朝聖地 04:102019/06/05 地方新聞 6／8花蓮之役 他曝：將見證「非韓不投」的可怕 08:372019/06/05 政治 「國瑜夜市」將現花蓮 攤商嗨喊：人氣燒死我吧 21:142019/06/05 生活 學者觀點－台灣2030願景與發展方向 04:102019/06/06 財經要聞 《快評》18歲青年有權決定國家未來 無權決定自己未來？ 19:382019/06/06 政治 挺韓到底！花蓮訂嘸房 韓粉直奔墾丁住一晚 17:312019/06/07 生活 韓粉前進東台灣 「蔣委員長」現身挺韓 11:252019/06/08 政治 跟著禿子逛花蓮！50家旅宿搶搭韓流發大財 11:482019/06/08 社會 韓國瑜花蓮造勢 呼籲團結讓大家過好日子 17:352019/06/08 政治 行銷花蓮原農咖啡評鑑賽登場 04:102019/06/09 《旺來報》 政治熱門新聞 看完韓國瑜花蓮造勢 他對韓粉驚吐二字 - 政治 國瑜夜市攤販被酸 謝龍介想流淚 - 政治 賴清德初選若僅贏蔡英文1％ 阿扁預測結局 - 政治 搭火車到花蓮挺韓 高雄人一語讓網友好感動！ - 政治 為何韓國瑜能一再創奇蹟？他分析曝主因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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