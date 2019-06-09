新生代男神卞慶華，近來在BL夯劇《HIStory3-圈套》中表現出色 ，4日上直播節目《趣你的娛樂》擔任來賓，宣傳本月15日將在NUZONE展演空間舉辦《真心不卞x卞慶華》生日派對 ，要和粉絲一起歡慶27歲生日，門票開賣5分鐘就完售，也讓他相當興奮，現場也和小鬼黃鴻升來段即興男男情境劇，電到小鬼腳情不自禁勾了上去。

卞慶華現場撩起小鬼，把他電得不要不要的。（合成圖／趣你的娛樂提供）

卞慶華在《圈套》劇中有許多讓人臉紅心跳的畫面，現場也和黃鴻升上演「鬼鬼和卞卞的臉紅心跳劇」重現劇中「立克CP」最令卞慶華臉紅心跳的一場戲，黃鴻升演得投入立刻入戲，被卞慶華壁咚問「你什麼都不要說了，我餓了，給吃嗎？」黃鴻升右腳已悄悄勾纏上卞慶華大腿，喊卡分開後兩人還笑不停，卞慶華說「超緊張的」黃鴻升笑說「腳不小心情不自禁的勾上來了！」玉兔近距離看到說「嘴巴雖然說不要，身體還是挺誠實的」黃鴻升連聲稱讚卞慶華「慶華真的是很有魅力，他的眼睛很有戲，剛他朝我走近每一步眼睛的層次是不一樣的」玉兔好奇黃鴻升有感覺卞慶華侵略到他心裡面嗎，黃鴻升「會！那感覺有點像他把手伸進我的衣服裡面，然後手壓住我肋骨這邊，感覺有點壓迫，卻又不想他放開！」

卞慶華除了月中的生日會外，月底還有公司的拼盤演唱會。（資料照／記者廖映翔攝）

卞慶華退伍後開始演戲至今三年半，見到前輩黃鴻升兩人熱烈交換演戲心得，卞慶華說有時太投入角色，殺青後需要花點時間才能抽離角色，黃鴻升好奇「你會因為這樣而愛上一個男生嗎？」卞慶華「當下是一定有的，為了演出時的真實感，會嘗試去愛上他，我們會約出去喝咖啡讀劇本，私下互相培養感情」黃鴻升「我常在想，如果我要演同志，首先我會問自己我能不能跟他接吻？其他故事背景或人設那都是其次，不管男女，我看到你的第一眼，覺得能不能跟你接吻，如果可以那一切都好辦了，像你（指卞慶華），我就覺得我可以！」卞慶華和主持搭檔玉兔一聽都大驚，卞慶華「真的假的？哇！他鋪那麼多梗就是為了要撩我？」黃鴻升緊盯卞慶華朝他走近，卞慶華略顯慌張臉頰發熱笑說「哇！小鹿亂撞，我臉超紅！超強耶，我已經掉到他的圈套裡面去了。」

左起：黃鴻升、卞慶華、玉兔。（圖／趣你的娛樂提供）

黃鴻升演上癮，自己現場又追加自編自導和卞慶華演出一段親密背後繫皮帶的情境劇，光聽他說明互動劇情，卞慶華已經直呼「哇！鬼哥那眼神，真的好強喔」玉兔也說「真的超近，我在旁邊看也覺得好害羞」，正式演出黃鴻升演得深情不斷看卞慶華，又從背後環抱幫他繫皮帶，卞慶華說「好害羞，真的好會，真的被電到不要不要的！」黃鴻升笑著摸自己胸口說「我剛奶頭有點立起來！」說到比撩妹技巧，常被說是撩妹高手的卞慶華碰到鬼哥自歎不如「我輸了，輸慘了！」

(中時電子報)