彰化縣陳姓男子去年2月24日深夜開車在彰化市撞倒女騎士後，未停車查看就直接離開，事後警方循線找到陳男，他卻辯稱當時已感冒一周，頭昏腦脹，加上車上音樂很大聲，才會沒發現撞到人，不是故意肇逃，但法官不採信其說詞，依肇事致人傷害逃逸罪處1年6月有期徒刑，全案可上訴。

根據判決書，當天晚間10時30分，陳男開車由南往北行駛在彰化市彰新路上，卻因未注意而與阮姓女騎士的機車發生擦撞，阮女人車倒地後，安全帽被撞飛，身上多處擦、挫傷，陳男右側車身也因撞擊毀損。陳男竟完全沒下車查看，開車揚長而去，無視熱心路人幫忙衝上前追人。

陳男向法官辯稱，當時感冒已一個禮拜，當天喝了感冒藥，一邊開車、一邊擤鼻涕，還不斷咳嗽，頭暈腦脹的十分昏沉想睡，因此車內音樂刻意放很大聲，才會沒發現撞到人，警方通知他後，事後也賠償對方損失、以18萬元和解，強調並沒有肇逃犯意。

審理法官認為，陳男生病多天可用健保就醫診治，何必強忍不適造成生活、工作不便；在作筆錄時警方並未察覺他有感冒、異常反應，不採信他開車頭暈說法。考量車禍當下阮女多處受傷，機車車桿變形、坐墊破裂，車身往前滑行數公尺車痕，陳男右後視鏡也被撞掉，可見撞擊力道不小。

法官審酌，陳男已有2次酒駕罪行，之前就曾因公共危險案件，被判刑4月執行完畢；5年內再犯，視為累犯，故作如上判決。

(中時 )