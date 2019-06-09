斗六國中夜補校本屆國三畢業生都是阿嬤，右一是校長林俊賢，右二坐者是81歲的沈林秀玉。（周麗蘭攝）

畢業前一周，吳國銀老師（右五）還在對大夥上電腦課，右一起校長林俊賢、沈林秀玉阿嬤、班導張淑端老師。（周麗蘭攝）

斗六國中今年有位81歲畢業生沈林秀玉，小時家境不允許求學，每天帶弟弟走路上學2小時，就在校園等放學一起回家。時隔70多年，這個「小姊姊」鼓起勇氣報名斗六國中夜補校，3年來風雨無阻步行到校，為自己而上學。

沈林秀玉小時候走路2小時帶弟弟上學，在學校等到弟弟下課再一起回家，人就在校園中卻無法進教室讀書。

3年前在鄰居力邀下，她報讀國中夜補校，每天晚上走路半小時上學，放學又徒步回家。班導張淑端說，曾提醒她風雨太大就不要出門了，但她風雨無阻。

沈林秀玉說，在家裡不是看電視就是打盹，其實自己也不是很勤學，小時候沒讀書的習慣，現在學多少算多少，上學的最大樂趣是「歡喜」。

斗六國中夜補校晚上7點上到9點，學科有數學、國文、英文、社會、自然、美術、生活科技，上周資訊老師吳國銀仍在上電腦課。

沈林秀玉說，3年來學最多的是國字，以前雖上過國小補校，但不太記得了，現在英語略懂幾句，也學一點點電腦。

國中夜補校三年終於要畢業，她最感謝的是老師，「老師脾氣很好， 不然老年人學東西很容易忘。」

校長林俊賢說，看到老人家的求學精神很感動，畢業還是歡迎他們回來旁聽。

(中時 )