「決戰2020-贏回台灣！」花蓮造勢會場，大小旗幟滿天飛舞。（范振和攝）

有韓粉昨天早上七點，從台中騎機車穿越中央山脈到花蓮，一直待到韓市長說完話，就再騎車回到台中。(韓國瑜鐵粉後援會)

在各地韓粉支援下，昨花蓮場造勢大會創下10多萬人破紀錄「花蓮驚奇」，7日晚、8日清晨，挺韓支持者就陸續湧入。有韓粉在社團表示，「昨天早上七點，從台中騎機車穿越中央山脈到花蓮，一直待到韓市長說完話，就再騎車回到台中，平安到家！」他說每場造勢他都會騎車去參加，就是要「給韓總信心」。

一位鋼鐵韓粉在「韓國瑜鐵粉後援會」發文問「我瘋了嗎?」他說「昨天早上七點，從台中騎機車穿越中央山脈到花蓮，一直待到韓市長說完話，就再騎車回到台中，平安到家！4/27鳳山，6/1凱道，6/8花蓮，都是從台中騎車參加，難得的假日，沒陪小孩，沒去釣魚，也沒睡到自然醒，反而是長途遠征，除了花錢和花時間，騎到全身酸痛，屁股都麻了，我是瘋了嗎？」

發文者說，「為了挺韓市長進總統府，來改變台灣，我會堅持繼續下去，接著雲林台中和高雄嘉年華會，我都不會缺席，就是要給韓總信心!」

其他人回覆「瘋了，庶民悶太久了，中華民國悶太久了，跟他拚了的概念」、「敬佩你，還能說什麼？，除了敬佩你，祝福你及韓家軍，加油，」、「正是要讓大家知道，我們沉默太久了，現在的政府打混太久了，所以要支持選出真正為台灣人民打拼的韓國瑜。」、「我也是，北漂的韓粉，哈」、「來回開車14個小時，就是挺韓，雖然很累，還是值得」。

(中時電子報)