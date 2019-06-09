電影「神鬼交鋒」劇情再次上演！台北1名僅國中學歷的陳姓男子，自稱是受邀到大學演講的博士，向大學合作的各大飯店騙吃騙喝，被抓包後日前又轉往新竹市飯店故技重施，順利騙過多間，3日有飯店被同業通報陳男是黑名單奧客，報警將他移送法辦。

警方調查，35歲陳男雖然學歷不高，但歪腦筋動得快，自稱是某國立大學博士研究生，先是到台北各大飯店招搖撞騙，理由皆為受邀到大學演講，需入住飯店過夜，結帳時皆推稱「總務長會來結帳」，飯店人員以為他是高階學者，不可能說謊，讓他未結帳便直接離去。

不過陳男的詐騙戲碼終究紙包不住火，漸漸在飯店業界傳開，被台北市觀光飯店聯合系統列為防範對象，陳男無法再入住，竟轉往新竹市繼續騙吃騙喝，5月起屢在3、4星飯店如煙波、福泰、福華等飯店住宿。

上月底陳男到新竹市卡爾登飯店住宿，騙稱是受邀到清大演講，他是研究人員，到校方合作的飯店住宿，「總務處會來結帳」，飯店信以為真，馬上安排他入住，期間又繼續狂點萬元高級餐點，享受極盡奢華。

陳男住了5天準備離開，本月3日飯店接獲同業傳來的影像，證實陳男就是黑名單奧客，趕緊趁他離開前報警逮人，警方到場發現，陳身上的物品全裝在各大飯店的紙袋中，可見他幾乎以飯店為家，全案訊後依詐欺罪嫌送辦。

(中時 )