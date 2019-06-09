海軍兩名士官兵5月初在紀德艦上做愛做的事，事後有不雅影片外流，分別予以撤職及兩大過懲處並汰除。

據了解，紀德艦兩名士官兵5月初在艦上主一艙發生性行為，5月中旬，艦上部分官兵接獲不明帳號傳送的不雅視頻，海軍隨即主動展開調查。據了解，海軍相關單位最初宣導的處分是，該兩員官兵違反兩營規，各處大過一次並調離現職，於6月1日生效，未料最後加重處分，男的撤職，女的記兩大過並汰除處分。

海軍艦隊指揮部今（9）日表示，網傳某軍艦疑似男女營內不雅影片，單位於掌握訊息後即展開行政調查，並依調查結果召開人評會；嫌疑士官兵因違反「性別分際」及「國軍軍風紀維護實施規定」，分別予以撤職及兩大過懲處並汰除，另檢討單位幹部疏失責任。

海軍艦隊指揮部強調，本部貫徹司令部「清流」政策，秉持「毋枉毋縱」原則，凡肇生重大違法犯紀案件經查屬實者，一律嚴懲不貸、檢討汰除，一併追究失職幹部，以維軍紀。本部將引以為例，持續落實軍法紀教育，加強內部管理，杜絕類案肇生。

(中時 )