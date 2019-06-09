推動癌症治療的研究與交流，新加坡國立大學醫療體系到中國醫藥大學進行學術交流，除參訪中國醫大使用中草藥治療的研究中心，雙方並簽署合作備忘錄，未來將在教學、研究、醫療及臨床試驗等方面進行緊密合作。

中國醫藥大學指出，這次來台的是新加坡國立大學醫療體系副執行長楊啟源，他針對胃癌早期診斷與治療等進行演講，受到中國醫大師生熱烈歡迎，緊接著，楊啟源與中國醫大副校長趙坤山共同談論將在大腸直腸癌進行緊密研究合作相關事宜。

校方表示，楊啟源並參觀中國醫藥大學附設醫院的中醫藥局、中醫部，對中醫治療、中西醫聯合治療留下深刻印象。他並與中國醫大副校長王陸海討論兩校未來在中草藥、癌症等方面的合作事宜，以及如何利用中草藥預防或治療癌症。

雙方趁此機會簽訂合作備忘錄，未來將針對癌症治療的研究、教學進行交流，中國醫大的中草藥卓越研究中心與癌症卓越研究中心也將與新加坡國立大學在癌症的治療及早期診斷議題進行緊密合作，未來兩校將投入更多人力研究癌症早期診斷議題，並將共同舉辦中草藥、癌症與老化、神經科學的國際研討會。

(中時 )