加了特製芒果冰淇淋的「玉井芒果漂浮鳳梨冰」融合多種口感，別有一番滋味。（林欣儀攝）

位於台中市向上市場旁的「豊好鳳梨冰」，標榜是傳承長輩手藝，使用獨有配方糖與純淨水製作而成，且冰品皆採用新鮮水果手工製作，能吃得到大塊鳳梨果肉，搭配一球店家特製的麻芛冰淇淋或芒果冰淇淋，三重口感且特別消暑。

「豊好鳳梨冰」的招牌就是傳統口味鳳梨冰，融合了濃醇鳳梨香甜滋味，上方擺滿了一片片鳳梨果肉，幾乎每一口都吃得到鳳梨，業者秉持老一輩傳承的手工製作手法，強調「每個步驟、工法都絕不偷工減料」，真正吃得到台灣鳳梨的好味道。

此外，在材料挑選上，特別選用台灣本土農產品，強調不含人工香料，且以創意搭配的方式增加傳統鳳梨冰更多口味，像是加了梅子的「鳳梅冰」、添加檸檬奶醬的「鳳奶冰」，或是用古早味鳳梨冰加上清爽麵茶粉的「麵茶鳳梨冰」，傳統台味，頗受外國人喜愛。

香醇的鳳梨冰沙也走「漂浮」版！加上一球芒果冰淇淋，濃郁奶香的冰淇淋搭配傳統口味冰沙，綿密中帶著冰沙的雙重口感，別有一番風味；而「麻芛漂浮鳳梨冰」中，濃郁的麻芛冰淇淋香氣融入鳳梨冰中，更具有濃厚在地特色。

若是不喜歡鳳梨冰的民眾，也可以選擇檸檬冰沙，不論搭配成「香蕉紅茶漂浮檸檬冰」或「玉井芒果漂浮檸檬冰」都別有滋味。

(中時 )