致理科大9日舉行畢業典禮，新北市長侯友宜獲邀致詞表示，致理創校以來人才輩出，他承諾會努力降低失業率、提高薪資水準，讓大家都能找到滿意的工作，在場學子響起如雷掌聲。

侯友宜表示，像他這種年紀的人有三高，高血糖、高血脂、高血壓，但致理科大擁有「五高學府」的美譽，包括高就業率、高註冊率、高證照總張數、高品德態度及高雇主滿意度，連續四年榮獲私立科技校院類雇主最滿意大學，他還問校長是「三高」還是「五高」引發哄堂大笑。

侯市長表示，很高興大家在新北市成長、快樂的學習，他強調，新北市青年失業率是全國最低，市府會持續努力打造好的環境，讓大家都能找到滿意的工作，讓具有「高雇主滿意度」的青年朋友為新北市、為台灣努力，

侯市長也勉勵畢業生，出社會後即將面臨就業、愛情、婚姻及下一代的教養問題，希望大家多生幾個孩子，最重要的是用樂觀的態度面對一切挑戰，才能活得健康、快樂。

(中時 )