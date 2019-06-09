夏天到了，電費也跟著暴增，大部分民眾為了省電費，出門買個東西也會把冷氣關掉，但有專家不認為這樣就能省電，反而還更耗電。若想要消暑又節能，必須掌握以下5招。

根據《三立新聞網》報導，專家提出了5招節電技巧：

1.冷氣別反覆開關

由於冷氣啟動時耗電量最高，因此，若是暫時出門1、2小時，專家建議，可調高溫度1度，不必關掉。

2.降低溫度不如調整風量

不只氣溫，氣流、濕度都會改變體感溫度，因此比起調低冷氣溫度，不如增強風量，或是搭配電風扇吹，才能有效讓室內涼爽，降低體感溫度。

3.別把冷氣當除濕機

不少人會靠開冷氣來除濕，但其實效果有限，若是想讓室內保持乾燥，建議可以調整至「乾燥模式」發揮除濕功能。

4.自動模式更省電

很多人認為，冷氣開微風就足夠涼爽，但從啟動到讓人感到涼爽卻十分耗時、耗電，若是用「自動模式」，能為你選擇最適當的風量和風向，且冷氣還會自動控制耗電量，維持溫度。

5.拉窗簾

太陽的熱可直接穿透玻璃直接進屋，因此拉上窗簾可以讓屋內涼爽的更快，建議選擇遮光性強的材質來阻擋陽光。

(中時電子報)