穆斯林一起誦讀古蘭經，高唱印尼國歌和聖歌祝禱。（李金生攝）

開齋節如同華人慶祝農曆新年一般，穆斯林盛裝開心參加。（李金生攝）

大家在「EID MUBARAK」（開齋節快樂）的問安中慰藉思鄉情懷，洋溢溫馨的歡樂氣氛。（李金生攝）

主辦的外勞仲介公司負責人許秀瓊表示，外籍移工平日工作十分辛勞，希望各界給予更多關懷和支持。（李金生攝）

參加開齋節聚會的穆斯林，用手機紀錄屬於大家的歡樂時刻。（李金生攝）

歡樂美好時光匆匆而過，大家相約明年再見！（李金生攝）

今天是伊斯蘭教開齋節後的首個周日，金門100多名穆斯林下午齊聚金城鎮東門公園，大家在誦讀可蘭經、唱歌和互祝「EID MUBARAK」（開齋節快樂）的問安中慰藉思鄉情懷，洋溢溫馨的歡樂氣氛。

開齋節是穆斯林最重要的節日，她們在長達1個月的日子裡，必須遵守戒律以磨練心志，從日出到日落禁止飲食，透過對飲食的慾望控制，來達到精神上修練，而開齋節是慶祝齋戒圓滿完成的大日子，就如同華人慶祝農曆新年一般。

這項由金門永記外勞仲介公司主辦，充滿異國風情的活動，下午在金城東門公園涼亭，以穆斯林的禮拜儀式開場，來自大、小金門的百餘位盛裝打扮的穆斯林，一起誦讀古蘭經，高唱印尼國歌和聖歌祝禱，並圍成大圓圈相互擁抱祝福，象徵過去的恩怨和誤解一筆勾消，從此又有新的聯繫和開展。

金門的印尼籍配偶和移工估計逾600人，其中大多是受雇於營造業或在家中照顧阿公、阿嬤，平日工作十分繁忙辛苦，不少人在雇主同意放假，甚至於支持鼓勵下，出門參加這個溫馨聚會。

難得出門的她們，把握好機會與好姐妹敘舊，也開心認識新朋友，大家暫時忘記日常工作的辛勞，盡情說說唱唱，歡笑全寫在每個人的臉上，也讓平日寂靜的東門公園，一下熱鬧起來。

(中時 )