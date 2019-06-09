懷疑70歲黃姓男子破壞自己的婚姻，台中市60歲林姓男子竟找來陳姓姊夫相助，9日凌晨到大里區黃男住處興師問罪，雙方一言不合打了起來，當場亂棍、雨傘齊飛，最後導致黃男、林男、陳男及一名黃男的女性友人都受波及受傷，送醫後無生命危險。

附近居民說，9日凌晨約1點多，突然聽到外頭傳來爭吵聲響，趕忙拿起手機拍攝，就見到在中興路二段748巷的宮廟前，幾個人被打得渾身是血，看來相當恐怖，緊接著，消防人員獲報趕到現場，將已經坐在巷口等待的3男、1女都送醫救治。

警方指出，經診斷後，發現4人都是手部、腳部及背部受傷，治療後無生命危險。經追查，林姓男子日前與妻子離婚，他因認為黃姓男子在背後說壞話，會導致夫妻離異，喝了酒後越想越生氣，才找來陳姓姊夫到對方住處理論，最後雙方大打出手。

雖有民眾指似乎看到有人持刀，但警方表示，經搜查現場，只見到木棍、雨傘等物，推測雙方應是就近拿起附近放著的雨傘、棍子及安全帽互毆，將進一步釐清案情並依法偵辦。

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(中時 )