高雄市長韓國瑜昨到花蓮造勢，現場湧入超過10萬人高喊「總統好」、「庶民選總統，總統選庶民」，氣氛超嗨。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，蔡英文擋不住韓國瑜，並提出兩個原因。

游盈隆今天連續在臉書發文，他首先針對韓國瑜最近造勢進行分析，並直言蔡英文擋不住韓國瑜。游說原因有很多，但最主要是兩個包括民怨積重難返以及蔡英文還不承認兵敗1124是因為自己的任性與低能。游說冰凍三尺，非一日之寒，民怨積重難返，更非一日陽光，可以溶解。蔡拒絕承認三年執政怨聲載道，禍首是自己，表示她不但無知人之明，也管不了自己。「死要面子，避重就輕，如何正本清源？如何再起？」

然而，游認為蔡陣營到今天還在死鴨子嘴硬，堅持民意支持度低是因為推動改革，戰場開太多，甚至如蘇嘉全所說「她是因為做得太好，所以民調低」，游怒批這簡直是公然侮辱台灣人的智慧，是嫌票太多的典型說法。

「蔡英文執政三年失去民心，怪推動年改，完全診斷錯誤」。游表示，在她三年執政表現中，年改所獲的肯定，遠超過對國防、外交、兩岸、經濟、司改的肯定，箇中風風雨雨姑且不論。蔡英文聲望低大多來自她的消極不作為或有積極做但沒做好。此外，若干反智作為也造成大傷，例如2016剛上台時，籌組內閣不謹守責任政黨政治原理，恣意濫權，所用非人，造成後來不可收拾的爛攤子。

游盈隆覺得，蔡做為最高執政者，放縱自己虛擲寶貴的執政光陰，造成人民惶惶不安，哭訴無門，看不到未來，才是她最大的過錯和罪惡。若基於不可知的原因，她僥倖贏得民進黨總統初選，獲得第二次機會的時候，她會一改過去的積習，不放縱自己，好好珍惜執政光陰的每一分每一秒，好好愛護百姓嗎？

(中時電子報)