2001年的沙巴西亞。（美聯社資料照）

洋基左投沙巴西亞(CC Sabathia)9日掛帥先發，生涯最後一次在克里夫蘭面對印地安人，可惜5局失4分吞下敗投，沒能在告別戰取勝。2001年4月，20歲的沙胖披上印地安人戰袍，在大聯盟粉墨登場，當年即以17勝5敗震撼美聯，如今他的離去卻很平靜。沙胖說：「我今天手感全無。」

印地安人8-4擊敗洋基，近10場吞下6敗的洋基陷入困境，光芒同日在雙重賽打平紅襪，與洋基並列美東龍頭。麻煩的是田中將大(其實是要恭喜他)的女兒出生，他將在3連戰最後一役請假，洋基可能要以牛棚接力來應付此仗，再輸球就可能被光芒篡位。

洋基唯一的好消息是主力游擊手桂格瑞斯(Didi Gregorius)歸陣，他因右肘韌帶手術缺陣大半季，前役回歸之後不僅能正常守備，打擊更是強強滾。總教練波恩(Aaron Boone)說：「他看起來好極了，其實我從來就不擔心他。」桂格瑞斯兩場8支4，此役還有1發2分炮。

(中時電子報)