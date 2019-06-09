建國實小舉辦田間運動會，親子組的檳榔葉競速，過程中所有人臉上都掛滿笑容。（林和生翻攝）

建國實小一場別開生面的田間運動會，讓大人小孩留下深刻回憶。（林和生翻攝）

屏東市建國實驗小學趁著端午連假最後一天，選在一期稻作收割後的水田，舉辦一場別開生面的泥田運動會，競賽項目包括拔河、賽跑，全在泥濘的田間進行，不論大人、小孩，所有人瞬間成了「泥巴人」，現場歡笑聲不斷，成就鄉間最美的一幅畫。

建國實小校長施世治出身農家，從小幫著長輩務農，收割後的稻田就是現成遊戲場，但要玩得髒兮兮、肯定被罵翻，因此，這場形式特殊的運動會，一直在腦海中籌畫，最完美的設定，就是邀家長一起同樂，「一起玩才不會被罵」。

構想一出、吸引超過20個家庭響應，一大清早，就在鹽埔田間準時報到，施世治說，稻田剛收割完畢，為增加趣味性，還特地引水入田，起初孩子怕髒，他率先在臉上抹泥巴，幾個孩子開始模仿，不一會兒大家就玩開了。

眾人在泥田中拔河、大人拿著椰子擲遠，還有親子組的檳榔葉競速，水中滾球及人人賽跑，玩到最後眾人都成了「泥娃娃」。家長李晧昱感動地說，現在孩子少有機會親近土地，很開心屏東還有這樣的場域，大人、小孩都玩得很開心，相信土地的溫度一定讓孩子感受很深。

施世治表示，土地是生命之母，但現今社會大家都對它疏遠，透過遊戲來親近大地，「期待還有第2屆」；4年級學生陳彥安笑說，只有今天玩得那麼髒不會被罵，此話一出，笑翻身旁所有人。

(中時 )