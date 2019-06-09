韓國新生代男團THE BOYZ（더보이즈）昨（8）日在釜山舉辦簽名會，原本是與粉絲開心見面的場合，卻演變成道歉大會，原來是當中有兩名成員被拍到和女團MOMOLAND與Cherry Bullet的兩位成員「深夜Double Date」，只好集體道歉解釋。

韓國男團THE BOYZ昨（8）日因偷拍事件，在簽名會上向粉絲道歉解釋。（圖／翻攝自韓網）

韓國論壇THEQOO8日有一則標題為「半夜一起喝酒被抓到後鬧翻了的男女偶像」文章，照片中可見是兩男兩女聚會，其中THE BOYZ成員Eric（孫英宰）和MOMOLAND的成員Nancy正好正對鏡頭被拍到，爆料者寫出對面坐得就是THE BOYZ另一成員Q（池昌民）與Cherry Bullet成員智媛，四人在半夜包廂中抽菸喝酒雙雙約會。

THE BOYZ被拍到的兩位深夜約會女團成員的成員，Eric（左）與Q（右）。（圖／翻攝自臉書）

引發粉絲討論，雖然大部分網友更認為這種偷拍方式很惡劣，更認為藝人也有隱私與私生活，不過Eric跟Q還是在簽名會上道歉，並表示「只是朋友關係沒有更深的交流，未來也會更加謹言慎行，不再做出讓大家失望的事情，真的非常抱歉，真的很對不起。」

疑似和THE BOYZ約會的MOMOLAND的成員Nancy（左）與Cherry Bullet成員智媛（右）。（圖／翻攝自臉書）

而THE BOYZ也即將在6月29日來台，在台北國際會議中心 (TICC) 舉辦Fan-Con [THE CASTLE] 巡迴，12名成員組成的THE BOYZ為台灣粉絲特別提供多項福利要送給來參加活動的所有持有門票的粉絲。

所有VIP門票持有者將有：

✓團體合照

✓擊掌

✓獨家TOUR T-SHIRT

✓FAN-CON獨家寫真卡一套 (13張)

所有門票持有者

✓擊掌

✓FAN-CON獨家寫真卡一套 (13張)

THE BOYZ將於六月底來台。（圖／德碩文化提供）

(中時電子報)