兩隻獒犬逛大街，躲到田裡面狂吠與捕狗人員們對峙。（謝瓊雲翻攝）

兩隻獒犬在街上趴趴走，嚇壞路人民眾，溪湖公所通報動防所聯合捕狗。（謝瓊雲翻攝）

動防所人員出動麻醉槍捕捉逃走的獒犬。（謝瓊雲翻攝）

兩隻獒犬一公一母，被動物防疫所人員捕捉後帶回安置在員林市的收容所。（謝瓊雲翻攝）

恐怖！公母獒犬街頭狂奔 彰化溪湖2路人遭咬傷

彰化縣溪湖鎮驚傳獒犬傷人，一公一母兩隻獒犬9日近中午在成功路上狂奔，兩名騎自行車路過的女性慘遭咬傷小腿，公所清潔隊緊急通報動物防疫所到場，以麻醉槍麻醉後捕捉暫時安置收容所；林姓飼主隨後主動聯繫警方自首，並至醫院探視2名傷者，道歉表示會賠償醫藥費。

溪湖鎮長黃瑞珠表示，意外發生在溪湖成功路，今天中午46歲陳姓女鎮民騎單車經過一處巷口，兩隻獒犬突然衝向她，另名年長女性謝女見狀趕緊趨前想幫忙，不料也慘遭波及，雙雙遭咬傷腿部小腿處。

黃瑞珠說，兩隻獒犬咬傷人後逃竄，她全程陪同清潔隊動防所人員前往捕狗，也前往道安醫院探視2名傷者，經檢查包紮後傷勢已無大礙，謝女自行返家、陳女留院觀察。

林姓飼主得知狗狗咬傷人後主動向警方通報自首，並在女兒與警員陪同下前往醫院探視，女兒說因為今天天氣好，所以放兩隻狗出門跑一跑動一動，不料狗狗一衝出門，就一溜煙跑掉了，數年前也曾發生咬傷人意外，都有負起賠償責任。

動防所所長董孟治說，獒犬為一公一母，捕狗人員現場判斷應該有人飼養，但身上並未掃出晶片；飼主下午已主動聯繫所方，將要求完成寵物登記、狂犬病疫苗注射等程序才能將狗領回。

董孟治表示，出門溜狗應該繫上牽繩，尤其是大型犬隻；飼主未將寵物妥善管領，使其疏縱在外，可依違法動物保護法處以新臺幣3000元至1萬5000元罰鍰；如因犬隻在外遊蕩導致民眾受到傷害，除可依動物保護法將犬隻沒入外，飼主亦將面臨民、刑事上責任。

(中時 )