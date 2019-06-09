享譽國際的小提琴家胡乃元，近年帶領TC室內樂團開啟「偏鄉學童賞樂計畫」，除了到各地演出，也邀請孩子們到音樂廳聽音樂，胡乃元表示，「做這些事不只是純粹地給予，我們也從孩子們身上獲得許多。」

胡乃元表示，他從2014年開始，就自發性地和多位音樂家到花東偏鄉地區演出，2017年正式啟動計畫，安排更多不同的音樂團體前往全台各地小學演出，參與計畫的音樂團體包括「森。木管三重奏」、「藝心弦樂四重奏」、「對位弦樂四重奏」等。

幾年下來，計畫開始出現許多回饋，像是日前有個孩子因手指不方便，平常在學校音樂課無法順利演奏直笛，一度感到灰心，在欣賞音樂演奏之後，無形中受到影響，開啟想學樂器演奏的念頭，胡乃元表示，這是一個互相給予的過程。

雙簧管演奏家謝宛臻也參與「偏鄉學童賞樂計畫」，她分享她在計劃裡推廣古典音樂的方式，是在演出前，先提供錄製好的曲目，讓學生們運用中午時間反覆聆聽、做預習，等到現場示範演奏時，再仔細介紹不同的樂器特色、音樂內容，孩子們因此印象深刻，更能理解古典音樂的內涵。

今年「偏鄉學童賞樂計畫」，預計邀請15所學校、總計約480位師生至音樂廳欣賞演出。

(中時 )