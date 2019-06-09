很多人問我，每天都在面對死亡，應該對生死看很開了。怎麼可能？當自己遇到，誰能真正看開。」

在輔仁大學醫學院教解剖10多年的蔡怡汝，是學生的好老師、好媽媽，也是每位大體老師的好朋友。她親切喚大體「老師」，「這位老師是神父，92歲喔！是我們年紀第二大的老師，身體很好，很懂養生。」她帶我走過老師們身邊，聊著他們的狀況，像在介紹舊識。

她是這樣慈悲溫柔，把每位大體老師和家屬視若己出；熱中解剖，解剖所碩一時成績好到直升博士班，現在則大力宣導大體捐贈。但問她願不願意讓家人捐贈大體，她臉色尷尬，嘆了口氣，連說3次：「我不要」。

這該有多矛盾，卻也是多數人的寫照——理性上認同大體老師的意義，也支持大體捐贈，卻在自己感情上這關跨不過去。

談到這個，蔡怡汝不復活力，眼淚彷彿隨時可以奪眶而出，原來，她心底有個難以釋懷的痛。

在蔡怡汝進輔大教書第一年，父親問她當解剖老師快不快樂，她爽朗表示快樂，「那爸爸以後當你的大體老師，讓你解剖好不好？」她愣住了，慌張、想哭，「您在開玩笑嗎？我不要！」連忙結束對話。

偏偏上天就是高段，讓你想恨又不得不折服，也沒時間去想：這一切到底是誰安排好的、是誰想捉弄誰？

蔡怡汝的父親在問完這番話隔天，急性心肌梗塞住進加護病房，插管兩週後匆匆離世。跟父親感情深厚的她，不只要承受風木之思，還心懸著捐贈大體是不是父親遺願、沒幫忙如願是否不孝⋯⋯，儘管如此，她還是無法簽下同意書。

接下來整個學期的解剖課，蔡怡汝總覺得躺在解剖台上的都是父親，抗拒到不行，硬著頭皮上完課回辦公室都要喘很大一口氣，伴隨止不住的淚。她痛苦到求助校內宗輔室，才慢慢消除心理障礙。

她難為情地承認，因為太了解課程運作、大體老師會被「打開」到什麼程度，她不希望摯愛的家人被千刀萬剮、開腸剖肚，即便最後會將所有器官復位、縫合，心態上也很難接受這是原本的家人。

她明白父親是因為愛她、想成就女兒更多快樂，願意當大體老師；但她也是因為愛，堅持守護父親。

「我必須說，對不起，我沒那麼偉大。希望人完整地走，尤其是自己的親人，難免有比較傳統的想法，我真的沒辦法接受，對不起⋯⋯。」整段話充斥蔡怡汝的抱歉與拒絕，愈說愈急，眼眶都濕了。

現在遇到的難題是母親。面對也有興趣大體解剖的母親，她只能打馬虎眼。不過，若親友意願強烈，秉持往生者最大的原則，她會選擇尊重，唯一的條件是不要送到她任教的學校，「讓我避開那個衝擊，」剩下的，就給她時間去接受。

看過那麼多大體老師，蔡怡汝說，每位老師都是一個故事，總能在心上激起漣漪，也從這些老師身上學到很多。

回憶自己以前很ㄍㄧㄥ、拚命做每件事，把工作置於家庭之前，現在的她，看遍了死亡，開始學著分配時間，更懂跟家人相處、開口說愛，也分外珍惜母女情，以前跟媽媽有點距離，如今每天打給媽媽說說話。看多捐贈者的家屬糾紛，她感嘆「活著的人最受罪」，明白溝通、考慮家人感受的重要性，清楚交代身後事，當內科醫師的先生不理解她幹嘛這樣，蔡怡汝回答：「你看著活的人走進來、走出去；我都看他們躺進來、一盆骨灰出去。」

堅強、專業的她，縱使心裡有千頭萬緒，也不敢在學生面前表露，時刻提醒自己要比學生堅強、要以身作則，讓學生扎實地學習這堂課，實踐大體老師延續生命的意義。

「大體老師是學生行醫前的第一個病人，是培育好醫生的第一步。」她認為這堂課訓練的不只是解剖知識，更多的是當醫生的態度。她希望這群未來的醫生能領悟大體老師「毫無保留，無私奉獻」的精神，學會好好對待這位「病人」，當上醫生後把病人當自家人，便足矣。

為了讓學生更貼近即將相伴「學習」的大體老師，她要求學生在解剖課開始前去拜訪大體老師的家屬，「去深入認識老師，不然跟切豬肉有什麼不同？」這話講得幽默，卻是她對大體老師滿滿的真心誠意。

對蔡怡汝來說，一位大體老師造福的不只是一個醫學系學生，學生以後幫助的是成千上萬人、是我們，這是一個善的循環，也是她對自己的生命教育。

(中時電子報)