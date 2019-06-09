多圖／「早安少女組。19」晚間舉行粉絲見面會 16:042019/06/09 中時 陳麒全 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝） 日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝） 日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝） 日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝） 日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝） 日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝） 日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝） 日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝） 日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝） 日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝） 日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝） 成軍超過20年的日本早安少女組最新的11位成員「早安少女組。19」結束香港的粉絲見面會後，今（9）日下午自香港搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情歡迎。 「早安少女組。19」預計9日晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。 (中時 ) #早安少女組 #粉絲 #香港 #機場 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺house》搶做喬崴BNB房東航空城租客首選 10:072019/06/05 財經 野生霍建華合照迷妹 驚現「老幹部臉」反圈粉 11:242019/06/05 娛樂 桃市推首屆「桃園設計獎」 邀青年設計師爭50萬獎金 18:402019/06/05 生活 童仲彥擁新歡 曝分手紅豆妹原因 12:202019/06/06 生活 女星端午返鄉 機場超狂穿泳衣洩露心機 12:182019/06/06 娛樂 粽夏慶端陽平安旅遊趣 桃園機場端午節暨40周年系列活動起跑 14:162019/06/06 生活 台灣自主研發 機場模擬軟體不排除外銷 17:102019/06/06 財經 台灣自主研發 機場模擬軟體不排除外銷 17:232019/06/06 財經 大溪到桃園公車改路線 民怨 04:102019/06/07 地方新聞 對大陸前景有信心 「港女北嫁」趨勢恐續增加 12:442019/06/09 兩岸 娛樂熱門新聞 林志玲原可當百億媳婦！豪門夢碎嫁日男原因曝光 - 娛樂 馮提莫直播走光「露一團黑影」 網諷：真的好做作 - 娛樂 林志玲、AKIRA齊發蜜月甜蜜文 3國語言曬恩愛 - 娛樂 林志玲赴美度蜜月 跨海「現身」賀天王超有心 - 娛樂 林志玲交往半年就決定嫁了 背後原因曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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