日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝）

日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝）

日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝）

日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝）

日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝）

日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝）

日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝）

日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝）

日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝）

日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝）

日本早安少女組11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，預計晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。（陳麒全攝）

成軍超過20年的日本早安少女組最新的11位成員「早安少女組。19」結束香港的粉絲見面會後，今（9）日下午自香港搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情歡迎。

「早安少女組。19」預計9日晚間在台北大學育樂館舉行粉絲見面會。

(中時 )