韓國瑜在隨扈保護下緩步進場。（中評社）

韓粉花蓮場造勢人潮已漫流至附近街道。（范振和攝）

「決戰2020-贏回台灣！」造勢活動大面國旗傳遞到主會場外的重慶路，引人注目 。（范振和攝）

高雄市長韓國瑜1日凱道造勢湧入超過30萬韓粉，擠爆凱道周遭，但被綠營議員酸人數只有「7萬人」。8日花蓮造勢湧入10多萬韓粉擠爆後山，又有韓黑酸警方說只有6萬人。前立委蔡正元在FB譏諷「太陽花算數」，並說縱使昨日花蓮只有6萬人，也佔花蓮人口近五分之一，這是其他候選人做不到的事。不信叫蔡英文、賴清德試一試就知道!

蔡正元在臉書發文「太陽花算術」，2014年太陽花學潮，在凱道集會，那批學運頭子吹牛說，有50萬人，但警方仔細空拍核算，怎麼算都只有12萬人。換言之，太陽花算術，必需打對折再對折，才是警方的算術。

蔡正元說，但當時媒體都不敢報導警方的算術，而一窩蜂的幫太陽花吹牛。現在韓國瑜在花蓮造勢宣稱15萬人，有媒體報導說警方數字只有6萬人。差距只有打一個對折，不像太陽花跟警方數字的距離打兩個對折。

蔡正元譏諷，某幾家「綠媒」，只會報藍營的警方數字。從來不報綠營的警方數字，偏頗立場昭然若揭。韓國瑜造勢縱使只有6萬人，也佔花蓮人口近五分之一，這是其他候選人做不到的事，不信叫蔡英文、賴清德試一試就知道!

(中時電子報)