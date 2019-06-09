美國海軍陸戰隊載運量最大的直升機CH-53E超級種馬式(Super Stallion)最近連續發生兩起事故，一起在南加州訓練飛行時著火，所幸直升機仍安全降落無人受傷；另一起發生在琉球駐日美軍基地，飛行期間一個主旋槳橡皮護套掉落，幸好沒有造成地面人員的受傷。

軍事網(Military.com)報導，上週四下午1點左右，一架CH-53E直升機正在陸戰隊米拉馬爾航空基地(Marine Corps Air Station Miramar )出發，進行例行訓練，結果飛行期間直升機著火，趕緊降落到附近的帝國郡機場( Imperial County Airport)，機場消防隊員得知後，在直升機降落的第一時間撲滅了火焰。

這架直升機載有四名機組人員，他們在降落時都安全離開直升機，沒有受傷，至於起火的原因正在調查中。

另一起事件在琉球，上週二，一架屬於美國海軍陸戰隊的CH-53E直升機，在飛行經過沖繩中學時，一片黑色橡膠物體掉到學校的網球場上，當時正好有學生在球場裡上課，所幸落地時沒有砸到任何人。

據日本沖繩防務局發言人的說法，孩子們正在浦添市立中學的球場上上體育課，結果在下午3：35分左右，一枚6×8英寸(約15×20公分)的黑色橡膠物體落在那裡，許多學生都有看見。目擊者報告說，東西掉落時，一架直升機正飛過頭頂，就推測物體與直升機有關，他們交給警察局，然後警局再交給美國海軍陸戰隊進行仔細檢查。

這所學校離美軍普天間基地很近，兩地相距大約4公里。

之後美軍表示，這個黑色橡膠片是保護直升機槳葉前緣的保護片，它很輕，不會對人或財產構成威脅。不過美軍會檢討，正在檢查所有直升機，避免相關事件再次發生。

美軍發言人說，這個保護片在大多數的旋翼飛行器都有，除了超級種馬之外，也出現在MV-22B魚鷹機( Osprey)、AH-1Z蝰蛇攻擊直升機( Viper)和UH-1Y猛毒(Venom)通用直升機上。

浦添中學的官員拒絕發表評論，沖繩縣的一位發言人也拒絕發表評論，只是說，「如果確認是他們的話，我們將正式抗議美國。」

這不是美軍飛行器第一次在沖繩島上飛行時，脫掉並掉下物體，2017年12月，一片直升機的塑膠零件掉到民房屋頂上。同一個月晚些時候，一片CH-53E的窗戶掉到小學運動場上，掉落而濺起的飛石，還劃傷了一名男孩子的腿部。

(中時電子報)