埔里鎮第3市場遭祝融 付之一炬 16:082019/06/09 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 埔里鎮第3市場遭祝融，幾乎全毀。（民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 埔里鎮第3市場9日發生火災，付之一炬。（民眾提供） 埔里鎮東華路與南昌街的第3市場，9日下午2時突然發生大火，由於市場內置易燃物品，火勢立即延燒，一發不可收拾，市場幾乎全毀！目前火勢已經控制，但是否有人受困，及起火原因，都尚待進一步查明。 (中時 ) #市場 #埔里 #火勢 #祝融 #南昌街 也許您會感興趣 推薦閱讀 糟糕了 蕉農燒雜草毀千萬跑車 吃官司還得賠償 13:272019/06/05 社會 埔里野溪護岸及國姓農路有安全之虞 縣長會勘後指示發包改善 17:562019/06/05 生活 新興市場震盪 掌握市場四亮點 17:592019/06/05 財經 埔里牛藝術村舉行女童軍節暨敬老關懷體驗營 17:462019/06/05 生活 埔里野溪護岸坍塌 南投決搶修 04:102019/06/06 地方新聞 埔里國小222位畢業生做公益 舞動人生新方向 16:122019/06/06 生活 中榮埔里分院附設護理之家 端午節活動讓住民樂開懷 17:262019/06/06 生活 創意畢典 埔里國小淨山做公益 04:102019/06/07 地方新聞 社會熱門新聞 恐怖！公母獒犬街頭狂奔 彰化溪湖2路人遭咬傷 - 萬象 - 中時 紀德艦變海上摩鐵 男女兵「激戰片」外流 - 社會 兒哭喊不想死 單親媽欠債抱子輕生 警消崩潰 - 社會 偷拍天菜露餡 女神甜喊10字戀愛了 - 社會 一句「老公別再唸了」 她被打斷脊椎終身癱瘓 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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