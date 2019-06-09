埔里鎮第3市場9日發生火災，付之一炬。（民眾提供）

埔里鎮東華路與南昌街的第3市場，9日下午2時突然發生大火，由於市場內置易燃物品，火勢立即延燒，一發不可收拾，市場幾乎全毀！目前火勢已經控制，但是否有人受困，及起火原因，都尚待進一步查明。

(中時 )