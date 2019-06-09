沐心荷園每年花謝之後就耕除，荷葉茂盛。（周麗蘭攝）

崙鄉閩客音樂下鄉活動首次在沐心荷園舉辦，演奏者技藝精湛不輸美景。（周麗蘭攝）

二崙鄉消防分隊後方有一鄉民自種2分地荷花園，命名「沐心荷園」，15年來不曾中斷，園主廖顯能是二崙國中退休主任，欣賞宋朝周敦頤的「愛蓮說」而種荷。每年五月荷花綻放，遊客自動前往賞花，今年首度在花田旁舉辦音樂會。

荷花五、六月盛開，二崙鄉2分地的沐心荷園藏身在消防隊後方，祕密花園還是有遊客報到，附近居民清晨5、6點運動兼賞花，這是當地一年裡最美的時刻。

園主廖顯能說，求學時期就喜歡周敦頤的「愛蓮說」，欣賞蓮花是花中君子的比喻，15年前和白河朋友聊起想種蓮，友人大方提供蓮藕並技術指導，開始整地種植。

廖顯能表示，每年花謝之後他就耕除，所以荷葉茂盛，每年端午時節盛開滿園，吸引許多同好來欣賞，最佳賞花時間是五月底到六月中，花朵在早上6點到10點盛放。

二崙鄉4年來在村落的廟口舉辦閩客音樂下鄉活動，今年有鄉民提議在沐心荷園舉行，音樂饗宴搭配荷花與稻田美景，清新又舒適。

首次在沐心荷園舉辦的「端午賞荷音樂趣」，太古、小提琴、豎笛、古箏、二胡、薩克斯風、小號、口琴、爵士鼓等演奏，在荷花稻田襯托下，樂音更為悠揚。

二崙鄉民說，往年的夜晚音樂會今年改在白天於花田、稻田旁舉辦更詩情畫意，有美景、音樂、咖啡，覺得很驚豔。

(中時 )