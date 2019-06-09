傷者送醫。（葉書宏翻攝）

剛國中畢業的15歲吳姓少女與15歲簡姓少女今（9日）凌晨0時許，偷騎家人的機車外出遊玩，行經新北市萬里區台2線44.9公里、往基隆方向，車輛突然失控自撞中央分隔島，2人彈飛至對向車道，吳女遭自小客車輾過頭部當場死亡，簡女則頭部重創，目前還在加護病房急救，詳細車禍原因警方正進一步釐清。

警方調查，吳女、簡女家住新北市，簡女疑似偷拿父親的機車鑰匙，騎車機車搭載吳女出遊，2人行經台2線、往基隆方向，豈料，行經台2線44.9公里、過彎處時，車輛疑似失控先自撞分隔道後，2人彈飛至對向車道。

吳女當場遭蘇姓男子駕駛的自小客車輾過，頭部爆裂當場死亡。簡女則頭部重創，送醫時生命跡象微弱，目前仍在加護病房急救。蘇男酒測值為零，警訊後將依過失致死罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

據了解，吳女、簡女今年6月初剛從北部某國中畢業，吳女成績優異，今年還拿下議長獎。吳女的母親當時還在臉書上寫下「人生的旅程你又邁進一步，接下來還有高中，大學你要更加努力，不要辜負爸爸媽媽對你的期望。」校方則表示，將會協助家屬，並安撫其他學生情緒。

(中時 )