鴻海董事長郭台銘日前建議國民黨五人小組，初選應該納入「備案機制」，此一提案被外界認為又打算重新操作「換柱」，更有中常委說這是「暗殺條款」，國民黨主席吳敦義今出席活動被問到此事，罕見不對此做任何辯解，看了提問記者一眼之後，轉身就走，對此話題似乎刻意避談。

郭台銘所提「備案機制」被國民黨中常委稱作是「暗殺條款」，吳敦義今出席在中正紀念堂舉辦的「風華五耆，五人聯展開幕」活動時，兩度被記者追問此事，但都不願意回答，過去吳敦義面對爭議提問，以往都會停下腳步解釋，但今天罕見不願意就此事回答。

外界認為高雄市長韓國瑜兩場造勢，恐激化初選情勢，不利於之後的整合。吳敦義指出，如果都依照國家法律、沒有不黨紀，有造勢活動也是很自然的狀況。有些造勢活動是支持者自然發起，爭取黨內總統提名者只是應邀出席，也有些可能是競選總部規劃執行，「只要不違法、不違背黨紀，黨中央不能干預」。

但是對於基層是否會憂慮將來不利整合，吳敦義則說，「當然，各種憂慮都可能會出現」。他表示，希望所有的造勢活動都又有利於最後階段的整合，這才是正確的做法。

而黨中央要求參加總統初選者簽署公約書，吳敦義今天下午出席一場活動時受訪表示，既然黨員要登記參加黨的總統初選提名機制，這是很自然的事，怎麼可以隨便脫黨？

(中時 )