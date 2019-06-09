民進黨總統初選候選人賴清德9日中午回到大本營台南市車隊掃街，受到大批支持群眾熱烈歡迎。針對韓國瑜8日在花蓮造勢時，曾指賴清德在初選民調應該會被做掉，賴則信心滿滿要韓放心，還嗆「我有把握一定能夠打敗你」。

「賴清德、凍蒜！」、「賴清德、凍蒜！」賴清德的遊行車隊下午抵達南區灣裡萬年殿，數百名支持者高舉旗幟、手拉布條，迎接他到場，子弟兵立委林俊憲及13名挺賴議員也列隊歡迎，只見賴臉上堆滿笑意。

對於韓國瑜在花蓮造勢時說，賴清德在初選民調中應該會被蔡英文做掉，賴則要韓放心，還強調一定會突破困難、贏得勝利；賴更提醒韓，「你要準備好了，我們年底會來一場君子之爭，我有把握一定能夠打敗你。」

至於上午蔡英文被問到如果賴清德初選勝出會不會支持時表示，民進黨是一個民主的政黨，她一定會遵從黨的決定，無論誰勝出都會團結地來打2020這場選戰，沒有所謂要不要支持的問題，「這本來就是理所當然的事情」，賴也歡迎這樣的說法。

賴清德認為，民進黨團結對外，這本來就是不變的法則，但很訝異蔡英文要說出這句話好像特別不容易，如果能夠獲得蔡英文的支持，會讓他更加有信心能夠打贏明年的選戰。

(中時 )