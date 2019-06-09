讀賣巨人隊今天在東京巨蛋主場和羅德隊進行三連戰最後一戰，巨人軍走出昨天被羅德大逆轉的陰霾，今天11：3獲勝，以2勝1敗結束這個系列戰，巨人隊台灣好手陽岱鋼擔任球隊第6棒、右外野手，繼昨日單場4安猛打賞，本戰4打數、2安打、1得分、1打點，打擊率3成14，是贏球此役功臣之一。

2局下大城卓三先敲出二壘安打，隨後陽岱鋼補上左外野方向三壘安打，護送隊友回本壘得分，個人連5個打席有安打，接著隊友若林晃弘打出內野滾地球，陽岱鋼拚跑壘速度，回本壘得到球隊本戰第2分。

3局下陽岱鋼第二度站上打擊區，這次揮棒落空遭到三振；5局下大城卓三在1出局情況下安打上壘，跟著陽岱鋼內野安打也順利站上壘包，儘管第8棒炭谷銀仁朗被觸身球保送，讓巨人軍形成滿壘得分好機會，可惜第9棒投手菅野智之遭三振，留下滿壘殘壘的遺憾。

就算5局下錯過追加分數的機會，巨人隊8局下再度攻勢再起，這個半局羅德隊換上台灣左投陳冠宇中繼，不過表現不盡理想，面對了4名打者只透過三振製造一個出局數，還投出2次四壞保送，在被巨人龜井善行擊出斷棒、帶有1分打點的安打後，被換下場，無緣和陽岱鋼對決，這個半局巨人隊一口氣再灌進5分，取得11：3大幅領先，9局上再守住羅德隊最後半局的進攻，終場就以這個比數留住勝利。

(中時電子報)