台南市31所高中職1812名學子9日會師台南高工體驗飢餓12個小時，除募集近50萬元投入飢餓三十人道救援行動，也響應世界展望會發起的「全球時刻」，關注難民兒童議題，為亟需人道救援的難民及處於脆弱地區最需要的兒童發聲，這是該活動13年來人數最多的一次。

擔任台南市高中職聯合飢餓體驗活動總召的明達中學陳睿騰表示，雖然會覺得肚子餓，但是很高興有能力可以為難民兒童發聲，讓更多人一起關注難民議題並響應第30屆飢餓三十人道救援行動。

陳睿騰也帶領活動成員進行飢餓宣誓，並強調，透過帶領31校同學一起籌辦飢餓體驗活動的過程，讓他更了解飢餓三十的意義，以及看到難民兒童的需求，促使他更有動力去完成溝通、協調的工作。

擔任副召的新豐高中洪懿慈也說，自從開始投入台南聯校飢餓體驗活動後，就更加注意台灣世界展望會以及難民的相關訊息，像近期敘利亞西北部再度遭到密集轟炸，造成超過30萬人流離失所，讓她非常不捨。她還認為，在這裡不只是體驗飢餓，還可以為難民兒童帶來希望。

世界展望會指出，為提升社會大眾對難民議題的關注，該會發起「全球時刻」倡導活動，透過臉書串聯、分享及捐款等行動，關懷流離失所、缺乏生存等基本權利的難民兒童及家庭的需要，以行動搶救最脆弱兒童。

世展會南區辦事處主任林惠君也邀請民眾捐款響應人道救援行動，報名參加7月13至14日在高雄巨蛋體育館舉辦的第30屆飢餓三十飢餓勇士大會師，齊力為最脆弱的兒童發聲。

(中時 )