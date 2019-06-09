余佩真邀爸爸一起拍新歌MV。（亞神音樂提供）

余佩真邀爸爸一起拍新歌MV。（亞神音樂提供）

余佩真（真真）日前拍新歌〈留〉MV，特地選在她家開的洗衣店取景，並邀余爸爸擔任MV男主角，紀錄洗衣店裡工作的日常，以及真真從小到大踩著腳踏車，拿著地址的小抄送衣服給客人的景象，全都百分百真實還原於MV中；獻出演戲處女秀的余爸爸既興奮又緊張，真真則貼心的不斷從旁協助，讓拍攝過程順利不少。

正式踏入歌壇前，真真經常毛遂自薦替自己演出的戲劇作品創作歌曲，〈留〉也是其中之一，「這是為了一齣我主演的短片所寫的片尾曲，那齣戲是從父女情感出發的戲。寫這首歌的時候，想著戲裡面的父親跟我真實生活裡的父親寫的。關於不善於表達關心跟接受愛，但依舊用溫柔的方式試圖靠近彼此。在演唱的時候希望它是一首讓人聽了溫暖的歌，覺得溫柔的歌」，真真透露爸爸曾有一段時間為失眠所苦，因此寫下這首歌想給予父親陪伴。

MV從真真小時候生活的場域和父女之間連結度最高的洗衣店做為場景，讓影像與音樂的貼合度更加緊密。拍攝當天除了余爸爸參與演出，其他家人也幾乎全員出動協助，吸引街坊鄰居好奇圍觀，余媽媽更大方自挑腰包買飲料慰勞辛苦的工作人員，真真在拍攝空檔也不忘興奮地跟工作人員推薦在地美食。

(中時 )