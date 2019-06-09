台中市太平區光興路1處工地，9日上午11時13分，1名39歲李姓男子正在工地坑洞內測量，被工地1台正在作業的挖土機挖斗撞傷，當場倒地，消防救護人員趕至現場時，男子已無呼吸心跳、右手臂變形，經送往長安醫院急救仍傷重不治。

太平警方指出，當時在工地操作挖土機的31歲邱姓司機，進行挖土作業，卻沒有注意到正在工地坑洞裡，負責測量的李姓工人，挖斗撞傷李男導致李右手臂受傷，當場失去意識昏迷。

李姓工人遭重力撞擊，除右手嚴重變形，體內大量出血，經醫院搶救2個半鐘頭，因傷重宣告不治；邱姓司機向警方供稱，他在操作挖土機時，疑似視線死角，沒注意而撞傷同事，聽聞李姓同事過世消息，神情黯傷。

有工地工人向警方說，發現挖土機撞擊到李男，立即大喊但仍已來不及，眼睜睜看見李男倒地一動也不動，當場沒有呼吸心跳，手臂明顯變形，至於意外發生原因警方必須進一步調查釐清。

(中時 )