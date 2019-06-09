聯合國世界氣象組織（WMO）舉辦的世界氣象大會近期將在瑞士日內瓦召開，天氣風險公司總經理彭啟明以正式觀察員身分出席，卻突遭取消資格，質疑遭對岸政治打壓，蔡英文總統9日透過外交部向北京當局表達抗議，強調此舉已對兩岸關係造成傷害。

蔡英文表示，外交部在第一時間表達嚴正抗議，明確告訴北京當局，此舉對兩岸關係沒有助益，且會造成傷害。「Taiwan can help！」蔡英文強調，台灣在氣象觀測領域也能貢獻國際社會很多，本月即將發射的福衛七號，就是氣候觀測上的重要里程碑。

(中時 )