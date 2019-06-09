氣象大會遭取消資格 蔡英文：Taiwan can help！ 17:092019/06/09 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統透過外交部對北京當局打壓表達抗議。（徐養齡攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 聯合國世界氣象組織（WMO）舉辦的世界氣象大會近期將在瑞士日內瓦召開，天氣風險公司總經理彭啟明以正式觀察員身分出席，卻突遭取消資格，質疑遭對岸政治打壓，蔡英文總統9日透過外交部向北京當局表達抗議，強調此舉已對兩岸關係造成傷害。 蔡英文表示，外交部在第一時間表達嚴正抗議，明確告訴北京當局，此舉對兩岸關係沒有助益，且會造成傷害。「Taiwan can help！」蔡英文強調，台灣在氣象觀測領域也能貢獻國際社會很多，本月即將發射的福衛七號，就是氣候觀測上的重要里程碑。 (中時 ) #蔡英文 #氣象 #關係 #兩岸 #傷害 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨派逼退位當國母 蔡英文：我還是當辣台妹 15:122019/06/05 政治 英德殊死鬥 大打台獨內戰 04:102019/06/06 政治要聞 英德大戰 只有慘勝 04:102019/06/06 時論廣場 國母金孫笑死人 04:102019/06/06 時論廣場 強調三年有成 蔡英文：若不連任就前功盡棄 10:362019/06/06 政治 蔡英文堅持路線 網友不捧場 00:062019/06/07 政治 費鴻泰質疑蔡英文砸納稅人錢拚民調 16:572019/06/07 政治 蔡英文脫黨會和柯配 他找到「證據」了？ 21:492019/06/07 政治 蔡英文：賴清德的未來式就是蔡英文的現在進行式 16:222019/06/08 政治 綠初選刀光劍影 藍委指蔡答非所問 04:102019/06/09 政治要聞 政治熱門新聞 兩事成主因？游盈隆直言：蔡英文擋不住韓國瑜 - 政治 看完韓國瑜花蓮造勢 他對韓粉驚吐二字 - 政治 國瑜夜市攤販被酸 謝龍介想流淚 - 政治 韓國瑜提政見與市民感受落差大？蔡英文慘遭譏 - 政治 高雄香腸運花蓮不合成本？韓粉反問郭董突破盲腸 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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