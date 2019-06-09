桃園市長鄭文燦在全民調前夕表態支持蔡英文，林智堅9日也被拱表態。林智堅說，蔡英文總統從上任以來共來新竹市25趟，是對新竹市建設最多，「最給力的總統」，蔡英文這3年來執政有成，成績有目共睹，無論在守護台灣、提升台灣經濟、民主、自由，蔡都做得很多，尤其是5月減稅，人人都受惠。

「最支持新竹市建設的總統！」林智堅說，對他個人及新竹市民而言，都由衷的感謝蔡英文，俗話說「吃人一口，還人一斗」，因此一定支持蔡英文總統。

(中時 )