桃園市長鄭文燦表態挺蔡 竹市長林智堅跟進 17:102019/06/09 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹市長林智堅（左）9日公開表達挺蔡英文總統（左二）立場。（徐養齡攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦在全民調前夕表態支持蔡英文，林智堅9日也被拱表態。林智堅說，蔡英文總統從上任以來共來新竹市25趟，是對新竹市建設最多，「最給力的總統」，蔡英文這3年來執政有成，成績有目共睹，無論在守護台灣、提升台灣經濟、民主、自由，蔡都做得很多，尤其是5月減稅，人人都受惠。 「最支持新竹市建設的總統！」林智堅說，對他個人及新竹市民而言，都由衷的感謝蔡英文，俗話說「吃人一口，還人一斗」，因此一定支持蔡英文總統。 (中時 ) #蔡英文 #總統 #林智 #市長 #新竹市 也許您會感興趣 推薦閱讀 法在台協會主任訪林智堅 強化交流 04:102019/06/05 地方新聞 獨派逼退位當國母 蔡英文：我還是當辣台妹 15:122019/06/05 政治 英德殊死鬥 大打台獨內戰 04:102019/06/06 政治要聞 英德大戰 只有慘勝 04:102019/06/06 時論廣場 蔡英文堅持路線 網友不捧場 00:062019/06/07 政治 林智堅端午盲測肉粽 自曝認識志玲爸 14:202019/06/07 生活 費鴻泰質疑蔡英文砸納稅人錢拚民調 16:572019/06/07 政治 蔡英文脫黨會和柯配 他找到「證據」了？ 21:492019/06/07 政治 蔡英文：賴清德的未來式就是蔡英文的現在進行式 16:222019/06/08 政治 綠初選刀光劍影 藍委指蔡答非所問 04:102019/06/09 政治要聞 政治熱門新聞 兩事成主因？游盈隆直言：蔡英文擋不住韓國瑜 - 政治 看完韓國瑜花蓮造勢 他對韓粉驚吐二字 - 政治 國瑜夜市攤販被酸 謝龍介想流淚 - 政治 韓國瑜提政見與市民感受落差大？蔡英文慘遭譏 - 政治 高雄香腸運花蓮不合成本？韓粉反問郭董突破盲腸 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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