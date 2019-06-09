台中市謝姓民眾到南投縣中寮鄉載貨，晚間透過衛星導航要回家，卻被導引到龍南公墓，心慌之際貨車輪胎卡在排水溝，還因為山區手機沒訊號，徒步走了20分鐘才找到公共電話求援！

草屯警分局指出，家住台中市大甲區的謝姓民眾，8日晚上9點30分，到中寮鄉清水村載運貨物，要返回台中市時，因為對當地路況不熟，所以使用手機衛星導航。

詎料，他卻被導航到龍南村竹坑巷的山區產業道路，沿途都沒有路燈，在狹窄的道路上忐忑前進，突然看到「龍安公墓」更是心驚膽跳；當時，他感覺不對勁，要在狹窄的山路迴轉時，卻讓貨車的右側前、後輪都卡進水溝，動彈不得！

更糟糕的是，危急之際要求助，手機竟然收不到訊號，只能摸黑步行20分鐘，到龍安郵局的公共電話，打110向警方求助。

草屯警分局爽文派出所警員謝琪儒接獲報案後，立即前往龍安郵局找尋報案人，並向派出所附近的廖姓民眾商借堆高機，將貨車撐高後拖離水溝，結束暗夜驚魂記。

謝姓民眾感謝警方與廖姓民眾的協助，並要支應堆高機的油費，但被當場婉拒；警方呼籲民眾，在不熟識的山區道路，發現沒有路燈，或是道路愈來愈狹窄時，就應盡快原路返回，以免發生意外。

(中時 )