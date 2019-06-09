歌手婁峻碩繼前一首與鐵巨人合作單曲〈飛機〉破百萬點閱，獲得亮眼成績之後，在這一年的時間內又嘗試與許多不同人合作發行單曲，這些單曲作品首首都有屬於峻碩的味道，近日他發行自己個人新單曲〈BLUE SKY〉，不料在MV拍攝當日就遇上了全島大停電，第二天車子還拋錨 ，回台當天又遇上飛機故障與市區淹水，讓他這首新歌拍攝起來十分辛苦。

歌手婁峻碩到長灘島拍攝新歌MV，沒想到遇上全島大停電。（圖／經紀人提供）

這首擁有濃濃SUMMER VIBE的全新單曲〈BLUE SKY〉，其實延續著爆紅單曲〈飛機〉的放鬆感，從飛機上擴散至整片藍藍的藍天。這次也找來了來自最強製作人ChrisFlow擔任編曲製作。以慵懶的聲線敘述著在美好藍天下的夏季戀愛氛圍，讓你知道浪漫的熱戀絕對不是冬天的專利。

婁峻碩。（圖／經紀人提供）

MV遠赴長灘島拍攝，沒想到原訂四天拍攝行程結果卻是多災多難。拍攝首日就發生全島大停電，導致首日無法順利拍攝，進度嚴重延遲。第二天拍攝途中又發生車子拋錨，不得不停下拍攝進度下車幫忙推車。回台灣當天原本排定搭乘凌晨出發的班機回台，遇上市區豪雨淹水，他們費盡千辛萬苦到機場，卻發現飛機故障無法起飛，還被趕回候機室等待。原訂當天要出席時雨高中的校園演唱也因飛機事件而不得不缺席，還好ching g squad的團員芮德跟Chris即時救火，買一送二的驚喜也讓學生高喊值回票價。

婁峻碩。（圖／經紀人提供）

但學生們還是很關心峻碩狀況。峻碩知道有很多關心他的粉絲朋友也及時在IG開直播跟大家報平安，要粉絲朋友們不要擔心，他會平安的回到台灣。他笑說：「這次應該是MV拍攝最多災多難的一次了！大家常說我是被狼人殺耽誤的饒舌歌手，該不會老天也看節目而捉弄我？！還好後製順利3天完全如期上架！」期望下首作品過程可以順順利利。

婁峻碩SHOU - BLUE SKY MV

(中時電子報)