民進黨黨內初選進入白熱化，蔡英文總統趕在全民調前夕，到新竹市視察前瞻建設「新竹漁港」，到網紅景點玩自拍、放風箏、騎自行車，展現親民接地氣的一面，相較對手賴清德全天候掃街行，蔡選擇大打前瞻成果牌，較勁意味濃厚。
蔡英文9日下午在新竹市長林智堅陪同下，到新竹漁港視察多個前瞻水環境建設，蔡英文捨棄硬梆梆的簡報說明，選擇走進親子沙灘，蹲下身軀與孩童玩趣味問答，童言童語歡笑聲不斷。
蔡英文還與林智堅騎協力車，到新竹市風箏賽場欣賞競賽風箏，隨後轉往當地網紅景點魚鱗天梯自拍，引起現場一陣騷動，蔡大方打招呼，與現場民眾拍大合照，展現親民接地氣的一面。
市府表示，新竹漁港近年在前瞻經費挹注下，斥資12億元，一改髒亂、老舊凋零的形象，分期分區改善北側與部分東側碼頭後側沉陷問題，港區道路排水與景觀也一併升級，更投入超過1億元打造南寮運動公園，讓舊漁港大變身。
(中時 )
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