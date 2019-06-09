旅日棒球好手「大王」王柏融效力的日本火腿鬥士隊，今天在甲子園棒球場繼續對戰阪神虎，王柏融依舊擔任先八第3棒、左外野手，在4局上敲出安打，個人連續三場比賽出現安打，不過對手阪神9局下靠著原口文仁的再見安打，4：3氣走火腿隊。

王柏融今天前兩個打席一次四壞保送、一次一壘方向滾地球出局，4局上在兩出局、2壘有人情況下第三次上場打擊，從阪神洋投賈西亞手中敲出右外野平飛安打，無奈球隊後續攻勢未能串聯，王柏融之後打擊的近藤健介滾地球，形成三人出局。

前七局打完雙方3：3平手，而後兩次打擊都是飛球出局的王柏融，在第8局退場；9局下半阪神隊最後進攻機會，代打原口文仁在2、3有人，球數1好1壞下擊出中外野方向再見安打，阪神1分氣走火腿隊。

王柏融連續三場比賽貢獻安打，本戰4打數1安打，加一次四壞保送，不過目前打擊率還沒回到3成，為2成98。

(中時電子報)