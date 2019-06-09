義大利首都羅馬是許多國人蜜月旅行首選，不管是度蜜月或是一般旅行，觀光客都要注意了，為了打擊每年數百萬遊客粗魯的行為，羅馬市議會6日晚間通過一系列新規，要嚴格約束觀光客，其中居然還包括禁止扮成古羅馬人百夫長。

綜合英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）、《衛報》（The Guardian）報導，此次羅馬市議會通過的新規範圍廣泛，部分規定令人詫異，例如禁止當地人扮成古羅馬人。暢遊羅馬，常會看到當地人身披長袍、穿戴皮革鎧甲、手上揮舞著塑膠製利劍，遊客只要付費，就能和這些古代軍官合照，不過未來在羅馬競技場（Colosseum）、特雷維噴泉（Trevi Fountain）等觀光景點將永遠看不到這樣的景象。

另外，吃、喝也有規範。例如遊客不能在歷史古蹟附近將食物吃得亂七八糟，當打開水龍頭飲用噴泉水時，遊客不能直接將口就著金屬噴泉口喝，而是應該先用手取水再喝。

其他相關規定還包括禁止在西班牙階梯（Spanish Steps）等歷史古蹟階梯上推嬰兒車或行李箱，禁止不當使用噴泉，例如跳進去洗澡或泡腳，在風景名勝外兜售門票、在大眾運輸交通工具上唱歌或演奏樂器等。

目前尚不清楚羅馬市府將如何取締及懲罰這些違規行為，不過可以預期的是，情節重大者將被禁止出入該區域，另外赤裸上身在觀光區走動的遊客、在古蹟上繫上愛情鎖的人、以及執意浸在噴泉裡的觀光客都會面臨「嚴重罰款」。

(中時電子報)